SP en PvdD Almere tegen 2,2 miljoen voor jubileumjaar na Floriade

ALMERE (ANP) - De Almeerse coalitiepartijen SP en de Partij voor de Dieren (PvdD) verzetten zich tegen het plan om 2,2 miljoen euro uit te trekken voor het vieren van het 50-jarig bestaan van de gemeente. De twee partijen vinden het te veel geld terwijl er bezuinigd wordt.

"We moeten voorkomen dat dit een Floriade 2.0 wordt. Als dit doorgaat, horen we straks dat het budget niet toereikend is en dat er nóg meer geld bij moet", stelt SP-raadslid David de Vreede. Hij wijst daarmee op het teleurstellende verloop van de Floriade die Almere in 2022 organiseerde. De gemeente leed een verlies van ruim 100 miljoen euro en heeft daardoor moeite met het rondkrijgen van de financiën.

Het jubileumjaar moet eind november 2025 worden geopend. Het college wil voor de start en het ondersteunen van initiatieven in de periode daarna 2,2 miljoen euro vrijmaken. Het spreekt zelf van "de financieel meest bescheiden variant om het jubileum van de stad te vieren".

Inkorten optie

"Het college noemt het financieel bescheiden, maar dat is een vergelijking met de viering van 750 jaar Amsterdam, die 40 miljoen euro kost. Wij zijn geen Amsterdam. We hebben ook niet zo'n begroting", stelt De Vreede.

De SP en PvdD stellen voor het jubileumjaar in te korten tot bijvoorbeeld een maand of een week.