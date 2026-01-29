Spaans koningspaar steunt nabestaanden treinramp

HUELVA (ANP) - De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben nabestaanden van de treinramp in Zuid-Spanje een hart onder de riem gestoken. Het koningspaar was aanwezig bij een grote herdenking in Huelva, waar ze uitgebreid de tijd namen om met familieleden van de tientallen slachtoffers te spreken.

Beelden van het Spaanse hof tonen hoe het koningspaar de nabestaanden omhelst en hun handen stevig vasthoudt. Ook is te zien hoe koningin Letizia een kus geeft op het voorhoofd van een jongen in een rolstoel. Onder de aanwezigen waren ook overlevenden van de treinramp, die eveneens op steun van het paar konden rekenen.

Eerder deze maand botsten twee hogesnelheidstreinen op elkaar in Adamuz. Hulpverleners en omwonenden die na het ongeluk te hulp schoten, werden tijdens de herdenking bedankt voor hun inzet en toewijding. Daarnaast werden tijdens het eerbetoon muziekstukken gespeeld en toespraken gehouden.