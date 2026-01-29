ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spaans koningspaar steunt nabestaanden treinramp

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 22:59
anp290126251 1
HUELVA (ANP) - De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben nabestaanden van de treinramp in Zuid-Spanje een hart onder de riem gestoken. Het koningspaar was aanwezig bij een grote herdenking in Huelva, waar ze uitgebreid de tijd namen om met familieleden van de tientallen slachtoffers te spreken.
Beelden van het Spaanse hof tonen hoe het koningspaar de nabestaanden omhelst en hun handen stevig vasthoudt. Ook is te zien hoe koningin Letizia een kus geeft op het voorhoofd van een jongen in een rolstoel. Onder de aanwezigen waren ook overlevenden van de treinramp, die eveneens op steun van het paar konden rekenen.
Eerder deze maand botsten twee hogesnelheidstreinen op elkaar in Adamuz. Hulpverleners en omwonenden die na het ongeluk te hulp schoten, werden tijdens de herdenking bedankt voor hun inzet en toewijding. Daarnaast werden tijdens het eerbetoon muziekstukken gespeeld en toespraken gehouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

ANP-539413420

Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

ANP-528484738

Wat doet Pieter Omtzigt tegenwoordig?

ANP-504085747 (1)

Een goedkoop, simpel supplement blijkt verrassend gezond voor vrouwen

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

Loading