Apple boekt recordomzet door zeer sterke verkoop iPhones

CUPERTINO (ANP) - Apple heeft in het afgelopen kwartaal, met de belangrijke feestdagenperiode, een recordomzet behaald dankzij een zeer sterke verkoop van de nieuwe iPhone 17. Volgens het Amerikaanse technologieconcern kwam de omzet uit op 143,8 miljard dollar. Dat is 16 procent meer dan een jaar eerder.

Apple boekte een nettowinst in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar van 42,1 miljard dollar, tegen 36,3 miljard dollar een jaar eerder. Volgens het bedrijf stegen de inkomsten uit de verkoop van iPhones met 23 procent tot 85,3 miljard dollar. In alle regio's gingen de verkopen omhoog, met name in China, Taiwan en Hongkong. In die regio steeg de verkoop met 38 procent.

Apple-topman Tim Cook spreekt in een toelichting van een "ongekende vraag" naar de iPhone. De cijfers van Apple zijn beter dan analisten hadden verwacht.