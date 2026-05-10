ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spaans koningspaar volgt situatie Tenerife 'op de voet'

Samenleving
door anp
zondag, 10 mei 2026 om 8:26
anp100526037 1
MADRID (ANP) - De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia "volgen de operatie op het eiland Tenerife op de voet in verband met de aankomst van het schip m/v Hondius". Dat schrijft het Spaanse hof op Instagram. Het Nederlandse cruiseschip, waar het hantavirus uitbrak, kwam zondagochtend aan bij het Spaanse eiland.
Ook deelt het paleis dat het Spaanse koningspaar in nauw contact staat met premier Pedro Sánchez en Fernando Clavijo, de president van de Canarische Eilanden, over de situatie op Tenerife.
De m/v Hondius arriveerde zondagochtend in de haven van Granadilla de Abona, waar de opvarenden door medisch personeel en de autoriteiten van boord worden gehaald. De passagiers worden getest op het hantavirus en op een repatriëringsvlucht gezet. Het virus kostte enkele reizigers het leven.
loading

POPULAIR NIEUWS

c2

Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

236869102_m

De huizen in Nederland duur? In deze Europese landen is het nog veel erger

note thanun 6m29 angoyo unsplash

Als trend niet verandert, heeft Japan in 2720 nog maar één kind

296722277_m

Belangrijker dan eetpatroon en lichaamsbeweging: dit bepaalt echt hoe oud je wordt

ANP-542964523

Brankele Frank: 'Iedereen is overprikkeld, maar stilte is zeker niet de oplossing' (maar dit wél)

Loading