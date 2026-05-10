Spaans koningspaar volgt situatie Tenerife 'op de voet'

MADRID (ANP) - De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia "volgen de operatie op het eiland Tenerife op de voet in verband met de aankomst van het schip m/v Hondius". Dat schrijft het Spaanse hof op Instagram. Het Nederlandse cruiseschip, waar het hantavirus uitbrak, kwam zondagochtend aan bij het Spaanse eiland.

Ook deelt het paleis dat het Spaanse koningspaar in nauw contact staat met premier Pedro Sánchez en Fernando Clavijo, de president van de Canarische Eilanden, over de situatie op Tenerife.

De m/v Hondius arriveerde zondagochtend in de haven van Granadilla de Abona, waar de opvarenden door medisch personeel en de autoriteiten van boord worden gehaald. De passagiers worden getest op het hantavirus en op een repatriëringsvlucht gezet. Het virus kostte enkele reizigers het leven.