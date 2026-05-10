Spaanse gezondheidsautoriteiten aan boord gegaan van Hondius

door anp
zondag, 10 mei 2026 om 10:12
GRANADILLA DE ABONA (ANP) - De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip Hondius, voorafgaand aan de evacuatie van de opvarenden. De passagiers en een groot deel van de bemanning worden van boord gehaald vanwege een uitbraak van het hantavirus.
De opvarenden worden zo snel mogelijk per vliegtuig gerepatrieerd. Het toestel voor de Nederlanders is inmiddels geland, aldus de Nederlandse ambassadeur Roel Nieuwenkamp ter plaatse tegen verslaggevers. De Spanjaarden gaan als eerste van het schip af. Welke nationaliteiten daarna volgen, is nog niet duidelijk. Dat hangt volgens Nieuwenkamp af van Spanje.
Niet alle bemanning gaat van de Hondius af, omdat het schip na de evacuatie doorvaart naar Nederland. Het lichaam van een passagier die begin mei overleed nadat zij het virus had opgelopen, blijft ook aan boord.
