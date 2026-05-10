Bloomberg: lng-tanker uit Qatar door Straat van Hormuz

Economie
door anp
zondag, 10 mei 2026 om 10:13
DOHA (ANP/BLOOMBERG) - Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Qatar is door de Straat van Hormuz gevaren. Volgens persbureau Bloomberg is dat de eerste lng-tanker uit Qatar die door de belangrijke waterweg is gegaan sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten.
De Qatarese tanker Al Kharaitiyat had eerder deze maand lng geladen bij de grote gasfaciliteit Ras Laffan in Qatar en bevindt zich volgens Bloomberg nu in de Golf van Oman. Het schip heeft Pakistan als volgende bestemming. Volgens scheepvaartgegevens volgde het vaartuig de door Iran goedgekeurde route door de Straat van Hormuz, aldus Bloomberg.
Qatar had eerder ook al geprobeerd schepen door de Straat van Hormuz te sturen, maar die keerden vervolgens weer om. De Golfstaat produceert normaal gesproken ongeveer een vijfde van alle lng in de wereld, maar door de sluiting van de waterweg is de Qatarese lng-export stilgevallen.
