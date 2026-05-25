ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spaanse Hondius-opvarende test positief op hantavirus

Samenleving
door anp
maandag, 25 mei 2026 om 20:07
anp250526139 1
MADRID (ANP/RTR) - Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip m/v Hondius is positief getest op het hantavirus. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maandag.
De Spaanse staatsburger ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid.
De Spanjaard werd eerder deze maand geëvacueerd nadat op het cruiseschip de gevaarlijke Andesvariant van het hantavirus werd vastgesteld. Drie patiënten zijn overleden. Vrijdag meldde de Wereldgezondheidsorganisatie nog een geval van een virusbesmetting in Nederland. Op dat moment waren volgens de WHO in totaal twaalf besmettingen bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-503833148

Wat kost het om de hele nacht je airco of ventilator aan te zetten?

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

ANP-467817493

Jair Ferwerda was ooggetuige toen de keurige Mona voor het eerst Caroline ontmoeten in haar smerige huis

generated-image (2)

Hoe houd je je huis koel zonder airco?

anp 503740191

Waarom we een kort lontje krijgen van de hitte

shutterstock_2421332057

Dit zijn de 9 aandelen van 's werelds slimste beleggers

Loading