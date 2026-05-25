Spaanse Hondius-opvarende test positief op hantavirus

MADRID (ANP/RTR) - Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip m/v Hondius is positief getest op het hantavirus. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maandag.

De Spaanse staatsburger ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid.

De Spanjaard werd eerder deze maand geëvacueerd nadat op het cruiseschip de gevaarlijke Andesvariant van het hantavirus werd vastgesteld. Drie patiënten zijn overleden. Vrijdag meldde de Wereldgezondheidsorganisatie nog een geval van een virusbesmetting in Nederland. Op dat moment waren volgens de WHO in totaal twaalf besmettingen bekend.