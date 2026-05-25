ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lopers Roparun onthaald op Coolsingel in Rotterdam

Samenleving
door anp
maandag, 25 mei 2026 om 19:53
anp250526138 1
ROTTERDAM (ANP) - De ruim tweehonderd teams die meededen aan het loop- en fietsevenement Roparun zijn gefinisht op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond 19.00 uur onder luid applaus binnen, aldus de organisatie. Het evenement met zo'n 5000 deelnemers ging zaterdag van start. Een deel vertrok uit de Franse plaats Castres, een andere groep begon in Enschede.
"Wat was het een prachtige, emotionele en vooral zonnige editie", schrijft de organisatie van het evenement op de website. "Duizenden deelnemers, vrijwilligers, supporters en betrokkenen hebben samen gezorgd voor onvergetelijke momenten langs de route - van Frankrijk en Nederland tot hier in Rotterdam."
De deelnemers zamelen geld in voor mensen met kanker. Tot maandagavond is er bijna 3,8 miljoen euro gedoneerd. De meeste acties lopen nog een paar weken door; het uiteindelijke doel van de organisatie is om 5 miljoen euro op te halen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-503833148

Wat kost het om de hele nacht je airco of ventilator aan te zetten?

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

ANP-467817493

Jair Ferwerda was ooggetuige toen de keurige Mona voor het eerst Caroline ontmoeten in haar smerige huis

generated-image (2)

Hoe houd je je huis koel zonder airco?

anp 503740191

Waarom we een kort lontje krijgen van de hitte

shutterstock_2644047133

Van pompprijs tot terrasbiertje — vijf populaire bestemmingen vergeleken vanuit Amsterdam

Loading