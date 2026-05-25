Lopers Roparun onthaald op Coolsingel in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De ruim tweehonderd teams die meededen aan het loop- en fietsevenement Roparun zijn gefinisht op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond 19.00 uur onder luid applaus binnen, aldus de organisatie. Het evenement met zo'n 5000 deelnemers ging zaterdag van start. Een deel vertrok uit de Franse plaats Castres, een andere groep begon in Enschede.

"Wat was het een prachtige, emotionele en vooral zonnige editie", schrijft de organisatie van het evenement op de website. "Duizenden deelnemers, vrijwilligers, supporters en betrokkenen hebben samen gezorgd voor onvergetelijke momenten langs de route - van Frankrijk en Nederland tot hier in Rotterdam."

De deelnemers zamelen geld in voor mensen met kanker. Tot maandagavond is er bijna 3,8 miljoen euro gedoneerd. De meeste acties lopen nog een paar weken door; het uiteindelijke doel van de organisatie is om 5 miljoen euro op te halen.