Spaanse loterij El Gordo boekt record met 2,7 miljard aan prijzen

MADRID (ANP/DPA) - De wereldberoemde Spaanse kerstloterij El Gordo heeft zondag een recordbedrag van meer dan 2,7 miljard euro uitgekeerd. De hoofdprijzen van elk ongeveer 4 miljoen euro gingen onder meer naar een migrantenwijk in hoofdstad Madrid. In die stad won ook een sportvereniging de hoofdprijs, die verdeeld wordt onder de leden, meldde persbureau Europa Press.

De loterij, die meer dan twee eeuwen geleden werd opgericht, wordt beschouwd als de oudste ter wereld. Vanwege het totale prijzengeld, dat jaarlijks toeneemt, wordt El Gordo ('de dikke') de grootste loterij ter wereld genoemd. Dit jaar werd de hoofdprijs van 4 miljoen euro maar liefst 193 keer uitbetaald. Dat was acht keer meer dan vorig jaar. Het totale prijzengeld vertegenwoordigde 70 procent van de omzet van dit jaar van 3,86 miljard euro.

De trekking markeert het begin van de kerstfestiviteiten in Spanje en is een evenement dat op grote schaal wordt gevolgd. Mensen komen ervoor bij elkaar in huizen, cafés en andere openbare gelegenheden. De ceremonie duurt minstens drie uur, omdat er ook veel kleinere prijzen worden uitgereikt.

Voor de ogen van miljoenen kijkers ging het tijdens de trekking ook een enkele keer mis. Zo begon een leerlinge van het Madrileense internaat San Ildefonso, dat traditioneel de winnende nummers zingend presenteert, voor de tweede keer de 193 winnende nummers van de hoofdprijs van 4 miljoen te zingen - totdat ze haar fout bemerkte en stilviel.