Spaanse premier: Iranconflict groter risico dan oorlog in Irak

MADRID (ANP/RTR/AFP) - De huidige oorlog in het Midden-Oosten stelt de wereld mogelijk voor "veel grotere" problemen dan de Amerikaanse invasie van Irak in 2003. Dat zei de Spaanse premier Pedro Sánchez tegenover het parlement. "Dit is niet hetzelfde scenario als de illegale oorlog in Irak. We staan voor iets veel ergers, veel ergers, met in potentie gevolgen die veel breder en verder strekken", aldus Sánchez.

Volgens Sánchez maakte de Amerikaanse invasie van Irak begin deze eeuw het leven voor Irakezen juist slechter. De oorlog tegen Iran kan volgens hem vergelijkbare economische gevolgen hebben.

Het sociaaldemocratisch geleide Spanje geldt als sterke criticus van met name het Israëlische optreden in het Midden-Oosten. Eerder riep het land al zijn ambassadeur uit Israël terug. Ook verbood het de Verenigde Staten gebruik te maken van Spaans-Amerikaanse militaire bases om zich vandaaruit voor te bereiden op de militaire operatie die de VS en Israël nu uitvoeren tegen Iran.

Vijftienpuntenplan

Over de Israëlische aanvallen op het door Iran gesteunde Hezbollah in Libanon zei Sánchez dat premier Benjamin Netanyahu erop uit is "dezelfde schade en destructie" aan te richten in Libanon als het deed in Gaza. Ook zei hij dat de onlangs aangewezen opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, extremistischer is dan zijn voorganger en vader, Ali Khamenei. "Hij is minstens zo dictatoriaal en zelfs bloeddorstiger dan zijn vader", aldus Sánchez.

Dinsdag meldde The New York Times dat de VS Iran een vijftienpuntenplan zouden hebben voorgelegd, en zouden aansturen op een tijdelijk bestand van een maand om dat te bespreken. Onduidelijk is op dit moment hoe Israël en Iran aankijken tegen dat plan. Iran stelt dat er geen direct contact is met de VS.