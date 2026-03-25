ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lagarde: ECB staat klaar om rente indien nodig te verhogen

Economie
door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 10:27
FRANKFURT (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) staat klaar om de rente in het eurogebied mogelijk in april al te verhogen als de inflatieschok door de oorlog in het Midden-Oosten uit de hand loopt. "We zijn bereid om, indien nodig, ons beleid tijdens elke vergadering aan te passen", zei ECB-president Christine Lagarde woensdag op een conferentie in Frankfurt.
Lagarde benadrukte wel dat het momenteel "te vroeg" is om een ​​besluit over de rente te nemen, omdat de beleidsmakers van de centrale bank nog "de aard, omvang en duur" van een verwachte inflatiestijging door de hogere energieprijzen moeten beoordelen. Volgens de centralebankpresident zijn de gevolgen van het conflict nu echter nog niet groot genoeg om onmiddellijk actie te nemen.
"Als de huidige schok beperkt blijft tot de energiemarkten, zal het effect ervan op de inflatie waarschijnlijk beperkt blijven", aldus Lagarde. Vorige week besloot de ECB de rente voor de zesde opeenvolgende vergadering ongewijzigd te laten op 2 procent.
POPULAIR NIEUWS

hh 46544244

Breghje Kommers: ex-vrouw van Ali B. en machtige hiphopmagnaat

183667311_m

Intelligente mensen zijn vaker links (maar er zit een addertje onder het gras)

ANP-423410812

Het Belgische tolvignet komt eraan: dit ga je straks betalen voor een ritje Antwerpen

Scherm­afbeelding 2026-03-24 om 07.24.22

Niet alleen “vergeetachtig”: cannabis blijkt het geheugen breed te ontregelen

shutterstock_583180027

Voor de hersengezondheid en de algehele gezondheid is hartslagvariabiliteit cruciaal.

ANP-554231656

'Ali, je bent een roofdier, je bent ziek.'

