Lagarde: ECB staat klaar om rente indien nodig te verhogen

FRANKFURT (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) staat klaar om de rente in het eurogebied mogelijk in april al te verhogen als de inflatieschok door de oorlog in het Midden-Oosten uit de hand loopt. "We zijn bereid om, indien nodig, ons beleid tijdens elke vergadering aan te passen", zei ECB-president Christine Lagarde woensdag op een conferentie in Frankfurt.

Lagarde benadrukte wel dat het momenteel "te vroeg" is om een ​​besluit over de rente te nemen, omdat de beleidsmakers van de centrale bank nog "de aard, omvang en duur" van een verwachte inflatiestijging door de hogere energieprijzen moeten beoordelen. Volgens de centralebankpresident zijn de gevolgen van het conflict nu echter nog niet groot genoeg om onmiddellijk actie te nemen.

"Als de huidige schok beperkt blijft tot de energiemarkten, zal het effect ervan op de inflatie waarschijnlijk beperkt blijven", aldus Lagarde. Vorige week besloot de ECB de rente voor de zesde opeenvolgende vergadering ongewijzigd te laten op 2 procent.