Spaanse premier kondigt weer miljardensteun aan na waterramp

MADRID (ANP/AFP/DPA) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft een nieuw steunpakket toegezegd na de ernstige watersnood in zijn land. De nieuwe maatregelen om gedupeerden te helpen kosten samen zo'n 3,8 miljard euro.

De sociaaldemocraat zei op een persconferentie dat zijn land alle noodzakelijke middelen zal vrijmaken "voor zolang als dat nodig is". Zijn regering zegde vorige week al voor ongeveer 10,6 miljard euro aan steun toe.

In Spanje vielen zeker 222 doden toen zware neerslag leidde tot overstromingen. Tientallen mensen worden nog vermist. Vooral kustregio Valencia is zwaar getroffen. De schade loopt naar verwachting in de tientallen miljarden.

Onvrede

Onder de bevolking bestaat veel onvrede over het optreden van de autoriteiten, zowel voor als na de ramp. Critici vinden bijvoorbeeld dat te laat is gewaarschuwd voor het naderende noodweer.

In Valencia demonstreerden afgelopen weekend vele duizenden mensen om het vertrek van regionale leider Carlos Mazón te eisen. Betogers scandeerden "moordenaar, moordenaar" en "stap op, stap op".