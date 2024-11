Pensioenfonds loodsen mag als eerste over naar nieuwe stelsel

AMSTERDAM (ANP) - BPL, het pensioenfonds voor de loodsen, heeft als eerste pensioenfonds in Nederland goedkeuring gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Daardoor kan het fonds de overstap al per 1 januari volgend jaar maken.

Het gaat om een betrekkelijk klein pensioenfonds. Eind november ontvangen alle deelnemers en pensioengerechtigden een brief met een eerste inschatting van hun pensioen in de nieuwe regeling.

In de pensioensector worden al langer voorbereidingen getroffen voor de grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. Straks bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. Dat geld wordt vervolgens belegd. Nederlanders krijgen daarbij wat meer te kiezen. Ze kunnen ook zien hoe hoog de inleg in hun pensioen is en hoe hun persoonlijke pensioenvermogen ervoor staat.

Verder is het de bedoeling dat de pensioenen meer met de beleggingsresultaten van fondsen meebewegen. Daardoor kunnen de pensioenen sneller omhoog in economisch goede jaren, maar ook sneller worden gekort in slechtere tijden.

BPL is er vroeg bij, want pensioenfondsen hebben nog tot 1 januari 2028 om de overstap te maken. In totaal willen ongeveer 140 pensioenfondsen over naar het nieuwe stelsel. Zij kunnen daarvoor plannen indienen bij DNB, die deze vervolgens beoordeelt.