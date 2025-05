Spaanse premier Sánchez wil uitsluiting Israël van Songfestival

De Spaanse premier Pedro Sánchez roept de European Broadcasting Union (EBU) op om Israël uit te sluiten van het Eurovisie Songfestival, net zoals eerder met Rusland gebeurde. Dat zei de premier op een persconferentie. "We kunnen niet met twee maten meten als het om cultuur gaat".

"Ik denk niet dat iemand geschokt was toen we eisten dat Rusland uitgesloten zou worden van internationale wedstrijden, inclusief het Songfestival. Dus Israël zou ook niet moeten deelnemen." Volgens de premier moeten Spanje en Europa "consistent" zijn als het gaat om mensenrechten. Rusland werd uitgesloten van deelname aan de muziekwedstrijd na de invasie van Oekraïne in 2022.

De Spaanse omroep RTVE maakte eerder bekend onderzoek te gaan doen naar de televoting van Spanje tijdens de editie van afgelopen zaterdag. In het land kreeg Israël het hoogste aantal punten van de publieke stemming, maar nul punten van de jury. Volgens de omroep zou Israël stemmen hebben geronseld.