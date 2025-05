RIJSWIJK (ANP) - Op de Van Vredenburchweg in het Zuid-Hollandse Rijswijk is een minderjarige gewond geraakt bij een steekincident, meldt de politie. Het incident gebeurde in de buurt van een middelbare school.

Het slachtoffer is met een traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Er is nog geen verdachte aangehouden.

De politie onderzoekt nog of de betrokkenen iets met de school te maken hebben.