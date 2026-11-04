Je spaargeld staat al jaren op de spaarrekening bij je eigen bank. Hoeveel krijg je daar eigenlijk voor? Bij ABN AMRO is dat 1,25 procent en bij ING vaak nog minder. De Zweedse Nordax Bank heeft de rente op vrij opneembaar spaargeld net verhoogd naar 2,45 procent. Dat is bijna twee keer zoveel.

Spaarplatform Raisin meldde op 2 november dat Nordax de rente op haar vrij opneembare spaarrekening verhoogt van 2,39% p.j. naar 2,45% p.j. Volgens Raisin is dat nu de hoogste rente op een vrij opneembare rekening op het platform. Bij de bank staat in het overzicht van Raisin Zweden (AAA).

Zoveel geven de grootbanken

De rentes van de drie grootbanken lopen uiteen en hangen af van je saldo. Raisin zet ze zo op een rij:

ABN AMRO: 1,25% over je hele saldo.

ING: 1,25% (tot € 10.000) en 1,00% (tot € 100.000).

Rabobank: 1,60% (tot € 10.000) 1,50% (tot € 20.000) 1,40% (tot € 100.000).

Nordax Bank via Raisin: 2,45%, vrij opneembaar.

Let wel op: de bronnen zijn het niet eens over het maximum bij de grootbanken. Op een van de pagina's van Raisin ligt dat op maximaal 1,30% per jaar (op spaartegoeden tot € 100.000), terwijl een andere vergelijking van Raisin 1,40% (Rabobank, € 20.000 tot € 100.000) noemt. Het verschil met de Zweedse bank blijft hoe dan ook ruim boven een procentpunt.

Alleen Rabobank deed iets met de ECB-verhoging

Volgens vergelijkingssite SpaarrentesVergelijken.net verhoogde Rabobank op 14 oktober de spaarrente met 0,10 procentpunt. Daarmee is Rabobank de enige van de grootbanken die de renteverhoging van de ECB in september heeft doorgegeven op de gewone spaarrekening. ING en ABN AMRO veranderden niets aan hun gewone spaarrekening, maar verhoogden in oktober 2026 wel de depositorente.

Rabobank betaalt de hoogste rente bovendien alleen over het eerste deel van je spaargeld. Daardoor wordt het verschil met ING en ABN AMRO in de praktijk kleiner dan de eerste blik doet vermoeden.

Bij €50.000 scheelt het €600 per jaar

Zo groot is het verschil in euro's. Deze bedragen zijn afgerond en gaan uit van een jaar lang dezelfde rente, zonder rente op rente. Variabele rentes kunnen natuurlijk veranderen.

€10.000 bij ABN AMRO levert €125 per jaar op, bij Nordax €245.

€50.000 bij ABN AMRO levert €625 op, bij Nordax €1.225.

€50.000 bij ING levert €525 op: 1,25% over de eerste €10.000 en 1,00% over de rest.

Steeds meer Nederlanders zetten hun spaargeld over de grens. Volgens Raisin stond er in het tweede kwartaal van 2026 € 22,4 miljard bij banken in andere landen in de eurozone. Dat is een stijging van ruim 14% in een jaar tijd. Toch laten veel mensen hun geld gewoon staan. Raisin haalt onderzoek van de Consumentenbond aan waaruit blijkt dat ongeveer de helft van de spaarders een spaarrekening heeft bij dezelfde bank als hun betaalrekening.

De 3,30 procent geldt maar drie maanden

In de reclame van Raisin zie je ook een hoger percentage. Nieuwe klanten krijgen via de actie RenteBoost 3,30 procent, maar dat geldt alleen gedurende de eerste 3 maanden over bedragen tot € 50.000. Daarna gaat de rente naar 2,45 procent bij Nordax. Reken dus met dat laatste percentage.

Is je geld veilig bij een Zweedse bank? Volgens SpaarrentesVergelijken.net valt Nordax onder het Zweedse depositogarantiestelsel, gebaseerd op dezelfde EU-richtlijn als het Nederlandse DGS.

Gaat de rente in december verder omhoog?

De Europese Centrale Bank liet de depositorente op 29 oktober staan op 2,50 procent, nadat de rente in juni en september was verhoogd. Toch rekent de markt volgens Raisin op een verhoging van 25 basispunten in december. Dat betekent dat de ECB-rente eind 2026 op 2,75% uit zou komen. In een Reuters-peiling onder 73 economen, begin oktober, verwachtte ook een meerderheid die stap. Over de precieze datum van het besluit zijn de bronnen het oneens: Raisin noemt 9 december, SpaarrentesVergelijken.net 11 december.

Of de grootbanken een verhoging in december wel doorgeven aan je gewone spaarrekening, is nog maar de vraag. Na de stap van september deed alleen Rabobank dat.

Dit moet je weten voordat je overstapt