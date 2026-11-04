Omar na verkiezingszege: Trump maakt ons niet monddood

SAINT PAUL (ANP) - De Democratische politica Ilhan Omar heeft haar kiezers bedankt voor haar verkiezingszege. Ze versloeg de Republikein John Nagel om namens de staat Minnesota lid te worden van het Huis van Afgevaardigden, ondanks een inval in haar woning tijdens de campagne. "We laten Trump ons niet het zwijgen opleggen", schrijft ze op X.

Omar won met 76 procent van de stemmen ruim van Nagel, blijkt uit de uitslagen van de verkiezingsdienst in de staat. Half oktober deden de autoriteiten een inval in haar woning in Washington in een onderzoek naar immigratiefraude. President Donald Trump had haar eerder onder meer "walgelijk" genoemd. Omar zegt dat ze al lange tijd mikpunt is van een lastercampagne.

"Ik ben ongelofelijk vereerd om u te mogen blijven vertegenwoordigen in het Huis van het volk met een klinkend mandaat", aldus Omar in haar X-bericht na haar overwinning.