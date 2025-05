Meerdere doden na vliegtuigcrash in militaire woonwijk San Diego

SAN DIEGO (ANP/AFP) - Meerdere mensen zijn om het leven gekomen door de crash van een privévliegtuig in een militaire woonwijk in San Diego in de Amerikaanse staat Californië. De slachtoffers waren inzittenden van het toestel, een Cessna 550, en zaten niet in de voertuigen of huizen die bij het ongeluk beschadigd raakten, aldus de autoriteiten.

Wel raakten enkele bewoners gewond. Een Cessna 550 kan tien mensen vervoeren, inclusief de piloot.

De buurt die is getroffen door het ongeluk is een van de grootste militaire woonwijken ter wereld, meldden de strijdkrachten. Meer dan tien huizen werden beschadigd. Meerdere straten werden afgesloten.