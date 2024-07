SpaceX-raket blijft aan de grond na mislukte lancering

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft vrijdag besloten de Falcon 9-raket van SpaceX aan de grond te houden. Dit nadat een raket van dit type bij een lancering in de ruimte uiteen brak waardoor een lading satellieten voor Starlink in een verkeerde baan om de aarde terechtkwam. Het is de eerste mislukte lancering in zeven jaar van dit type raket van het bedrijf van Elon Musk.

Ruim een uur nadat de Falcon 9-raket donderdagavond werd gelanceerd vanaf de ruimtebasis in Californië, lukte het niet om de tweede trap van de raket te ontsteken. Daardoor kwamen de twintig Starlink-satellieten in een te lage baan om de aarde terecht en zullen ze opbranden bij terugkeer in de dampkring.

De Falcon 9-raket moet aan de grond blijven tot SpaceX de oorzaak van de mislukte lancering heeft gevonden, de raket heeft gerepareerd en weer toestemming heeft gekregen van FAA. Dit kan weken of maanden duren en hangt af van de complexiteit van het probleem.