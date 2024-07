Wat kost pinnen in het buitenland. Kijk vooral goed uit buiten de Eurzone

Wanneer je als Nederlander in het buitenland wilt pinnen, zijn er verschillende kosten waar je rekening mee moet houden. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de bank en het type kaart dat je gebruikt. Vooral buiten de Eurozone kan je veel betalen

In eurolanden is het meestal gratis om geld op te nemen met je betaalpas, net zoals in Nederland. Echter, sommige banken brengen ook in eurolanden extra kosten in rekening voor geldopnames. Dit geldt bijvoorbeeld voor klanten van ABN AMRO ING , en Rabobank , die soms ook in Nederland kosten betalen voor geldopnames.