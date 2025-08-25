SpaceX stelt tiende lancering Starship op laatste moment uit

STARBASE (ANP/AFP) - Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft zondag de tiende lancering van zijn Starship uitgesteld, omdat het meer tijd nodig heeft om bepaalde problemen op te lossen.

Het ruimtevaartuig zou om 18.30 uur lokale tijd worden gelanceerd, maar een kwartier daarvoor werd de lancering afgeblazen "door een probleem met de grondsystemen", aldus SpaceX in een verklaring.

Met Starship wil SpaceX in de toekomst bemande missies naar de maan en Mars mogelijk maken. SpaceX heeft eerder tegenslagen met de raket gehad. Verschillende vaartuigen zijn ontploft.