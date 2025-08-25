ECONOMIE
Nationale Garde in Washington draagt vanaf zondagavond wapens

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 4:55
anp250825004 1
WASHINGTON (ANP) - De Nationale Garde die in de Amerikaanse hoofdstad Washington patrouilleert, draagt vanaf zondagavond wapens. Dat melden onder andere de zender ABC News en Reuters op basis van anonieme bronnen.
De wapens zouden alleen in levensbedreigende situaties en als laatste middel mogen worden ingezet.
De troepen liepen de afgelopen weken ongewapend rond, nadat president Donald Trump had verklaard dat de criminaliteit in de stad uit de hand liep.
De volgende stad waar Trump troepen naartoe wil sturen is Chicago. Net als in Washington hebben lokale bestuurders in Chicago gezegd dat die inzet ongewenst en niet nodig is. Het aantal moorden in de stad daalde in de eerste helft van 2025 met 32 procent en ligt op het laagste niveau in tien jaar. Trump zei dat na Chicago ook New York in aanmerking komt voor inzet van de Nationale Garde.
