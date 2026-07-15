Spanje: 12 van de 13 slachtoffers bosbranden waren buitenlanders

ALMERIA (ANP) - Twaalf van de dertien slachtoffers van een dodelijke bosbrand die door Andalusië in Zuid-Spanje raasde, waren buitenlanders. Dit maakten de autoriteiten dinsdag bekend na afronding van het forensisch onderzoek. Eerder was sprake van tien buitenlandse doden.

In een verklaring lieten lokale functionarissen weten dat zeven slachtoffers uit het Verenigd Koninkrijk kwamen, drie uit België, één uit Frankrijk en één uit de Verenigde Staten. Een ander slachtoffer was een Spanjaard. Onder de doden waren alleen volwassenen: acht vrouwen en vijf mannen.

Twaalf van de lichamen die hulpdiensten aantroffen, waren zo zwaar verbrand dat DNA-onderzoek nodig was voor de identificatie.

De brand brak afgelopen donderdag uit in de zuidoostelijke provincie Almería, waar veel buitenlanders aan de Middellandse Zeekust wonen.