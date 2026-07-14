Kamperen in 2026: in dit populaire vakantieland betaal je de hoofdprijs

Kamperen gold lang als de betaalbare zomervakantie, maar in 2026 lopen de prijzen in Europa stevig uiteen. Een gemiddeld gezin betaalt rond de 39 tot 49 euro per nacht, terwijl de rekening in Kroatië oploopt tot ongeveer 78 euro.

Kamperen was ooit de vanzelfsprekende budgetkeuze: eigen tent mee, gaspitje aan, klaar. Maar wie deze zomer de slagboom van een camping oprijdt, merkt dat die tijd snel verdwijnt. In 2026 kost een campingovernachting voor een gezin van vier in Europa gemiddeld tussen de 39 en 49 euro per nacht, afhankelijk van de steekproef en de rekenmethode.

De uitschieter is Kroatië. Dat land is opnieuw het duurste kampeerland van Europa, met een gemiddelde prijs van ongeveer 78 euro per nacht voor twee volwassenen en twee kinderen. Daarmee zit Kroatië ver boven het Europese gemiddelde en ook ruim boven landen die traditioneel als prijzig bekendstaan.

Nederland blijft met ongeveer 43 euro per nacht net onder het Europese gemiddelde. Duitsland en delen van Scandinavië zijn zelfs nog iets goedkoper, met bedragen rond de 38 tot 41 euro per nacht. Noorwegen valt vooral op door de snelheid waarmee de prijzen zijn gestegen: daar zijn campingtarieven in zes jaar tijd bijna verdubbeld.

Tabel met prijzen

Land / groep Gemiddelde prijs per nacht gezin (2026) Opmerking Europa gemiddeld ca. €39–49 Breed gemiddelde voor twee volwassenen en twee kinderen, afhankelijk van bron en methode. Nederland ca. €43 Net onder het Europese gemiddelde, relatief betaalbaar. Duitsland ca. €38–41 Onder het gemiddelde, met veel aanbod en stevige concurrentie. België ca. €40–45 Ligt grofweg rond het Europese gemiddelde Frankrijk ca. €45–55 Populaire regio's, vooral aan de kust, trekken het gemiddelde omhoog. Spanje ca. €45–55 Kustlocaties en toeristische hotspots zijn duidelijk duurder. Italië ca. €50–60 Bekende meren en kustregio's zitten vaak aan de bovenkant van de markt. Scandinavië gemiddeld ca. €38–41 Verrassend betaalbaar vergeleken met het imago van dure vakantielanden. Noorwegen > ca. €40–45 Forse stijging in zes jaar, bijna een verdubbeling. Kroatië ca. €78 Opnieuw het duurste kampeerland van Europa.

Kamperen is niet goedkoop

De centrale observatie is simpel: kamperen is niet langer automatisch de goedkope uitweg. In populaire bestemmingen is de vraag groot, het aanbod schaars en de camping steeds vaker een volwaardig vakantieproduct met zwembaden, wellness en glamping in plaats van alleen een stukje gras en een stroompaal.

Juist daardoor wordt de keuze van het land belangrijker dan het type vakantie . Een gezin dat twee weken in Kroatië kampeert, is al snel honderden euro's meer kwijt dan in Duitsland of Scandinavië, nog los van tol, brandstof en eten.Wie nog denkt dat kamperen per definitie de zuinigste optie is, vergelijkt beter eerst de landkaart van de campingprijzen.

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