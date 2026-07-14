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Kamperen in 2026: in dit populaire vakantieland betaal je de hoofdprijs

Economie
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 14 juli 2026 om 7:02
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Kamperen gold lang als de betaalbare zomervakantie, maar in 2026 lopen de prijzen in Europa stevig uiteen. Een gemiddeld gezin betaalt rond de 39 tot 49 euro per nacht, terwijl de rekening in Kroatië oploopt tot ongeveer 78 euro.
Kamperen was ooit de vanzelfsprekende budgetkeuze: eigen tent mee, gaspitje aan, klaar. Maar wie deze zomer de slagboom van een camping oprijdt, merkt dat die tijd snel verdwijnt. In 2026 kost een campingovernachting voor een gezin van vier in Europa gemiddeld tussen de 39 en 49 euro per nacht, afhankelijk van de steekproef en de rekenmethode.
De uitschieter is Kroatië. Dat land is opnieuw het duurste kampeerland van Europa, met een gemiddelde prijs van ongeveer 78 euro per nacht voor twee volwassenen en twee kinderen. Daarmee zit Kroatië ver boven het Europese gemiddelde en ook ruim boven landen die traditioneel als prijzig bekendstaan.
Nederland blijft met ongeveer 43 euro per nacht net onder het Europese gemiddelde. Duitsland en delen van Scandinavië zijn zelfs nog iets goedkoper, met bedragen rond de 38 tot 41 euro per nacht. Noorwegen valt vooral op door de snelheid waarmee de prijzen zijn gestegen: daar zijn campingtarieven in zes jaar tijd bijna verdubbeld.
Tabel met prijzen
Land / groepGemiddelde prijs per nacht gezin (2026)Opmerking
Europa gemiddeldca. €39–49Breed gemiddelde voor twee volwassenen en twee kinderen, afhankelijk van bron en methode.
Nederlandca. €43Net onder het Europese gemiddelde, relatief betaalbaar.
Duitslandca. €38–41Onder het gemiddelde, met veel aanbod en stevige concurrentie.
Belgiëca. €40–45Ligt grofweg rond het Europese gemiddelde
Frankrijkca. €45–55Populaire regio's, vooral aan de kust, trekken het gemiddelde omhoog.
Spanjeca. €45–55Kustlocaties en toeristische hotspots zijn duidelijk duurder.
Italiëca. €50–60Bekende meren en kustregio's zitten vaak aan de bovenkant van de markt.
Scandinavië gemiddeldca. €38–41Verrassend betaalbaar vergeleken met het imago van dure vakantielanden.
Noorwegen> ca. €40–45Forse stijging in zes jaar, bijna een verdubbeling.
Kroatiëca. €78Opnieuw het duurste kampeerland van Europa.
Kamperen is niet goedkoop
De centrale observatie is simpel: kamperen is niet langer automatisch de goedkope uitweg. In populaire bestemmingen is de vraag groot, het aanbod schaars en de camping steeds vaker een volwaardig vakantieproduct met zwembaden, wellness en glamping in plaats van alleen een stukje gras en een stroompaal.
Juist daardoor wordt de keuze van het land belangrijker dan het type vakantie. Een gezin dat twee weken in Kroatië kampeert, is al snel honderden euro's meer kwijt dan in Duitsland of Scandinavië, nog los van tol, brandstof en eten.Wie nog denkt dat kamperen per definitie de zuinigste optie is, vergelijkt beter eerst de landkaart van de campingprijzen.
Alternatieve titels
  • Zoveel kost een nacht kamperen in 2026 — en Kroatië is het duurst
  • Campingprijzen lopen hard op: in dit vakantieland betaal je de hoofdprijs
  • Kamperen was ooit goedkoop, maar in 2026 niet meer overal

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