Sparen? Probeer de Japanse spaarmethode 'Kakeibo'

De Japanse spaarmethode Kakeibo duikt ineens overal op als hét antwoord op inflatie, hoge vaste lasten en permanente geldstress. Door pen, papier en vier simpele vragen te combineren, belooft de methode meer controle én meer spaargeld. Maar is het meer dan een mooi vormgegeven kasboekje?

De Japanse spaarmethode Kakeibo – letterlijk: huishoudboekje – werd ruim een eeuw geleden bedacht om gezinnen inzicht en grip op hun geld te geven. Aan het begin van elke maand ga je zitten met een schrift of speciaal Kakeibo-boek en beantwoord je vier kernvragen: hoeveel geld heb ik, welke uitgaven komen eraan, hoeveel wil ik sparen en hoe kan het beter. Vervolgens verdeel je elke uitgave in vier categorieën: noodzakelijke kosten (huur, eten, vervoer), optionele uitgaven, cultuur (boeken, films, uitgaan) en onverwachte kosten. De methode dwingt je om dagelijks je uitgaven met de hand te noteren en aan het eind van de week en maand terug te kijken: ligt je spaardoel nog binnen bereik, en waar liep het mis.

Wat Kakeibo onderscheidt van de zoveelste budget-app, is die nadruk op traagheid en reflectie. Waar apps op de achtergrond meedraaien, vraagt Kakeibo om dagelijkse, bewuste registratie en maandelijkse evaluatie – bijna een financieel dagboek. Dat past opvallend goed bij een tijd waarin veel huishoudens klem zitten tussen stijgende prijzen en dalende buffers: volgens financiële coaches draait Kakeibo minder om “krenterig leven” en meer om bewuster kiezen wat je belangrijk vindt. Niet toevallig verschijnen er inmiddels ook in Europa kant‑en‑klare Kakeibo-boeken en cursussen, compleet met schema’s, voorbeeldvragen en invulvakjes.