Spanje beleefde de warmste juni ooit gemeten

Spanje heeft de heetste maand juni sinds het begin van de metingen achter de rug. De gemiddelde temperatuur was 23,6 graden, meldt de meteorologische dienst AEMET. Dat is 0,8 graden warmer dan het record uit 2017. Dat record is daarmee "verpulverd", zegt de dienst op basis van voorlopige data.

Afgelopen juni was 3,5 graad warmer dan gemiddeld in de periode van 1991 tot 2020, zegt de dienst. Ook dat is een record: geen enkele maand was eerder zo ongewoon warm. Deze juni was zelfs warmer dan een normale juli of augustus.

In juni werden vaak records gebroken, blijkt uit de AEMET-gegevens. Zonder klimaatverandering zouden er ieder jaar vijf dagen zijn waarop het warmer is dan op diezelfde dag in alle jaren ervoor, plus vijf kouderecords. In juni 2025 zijn negen van die dagrecords voor hitte gebroken.

Ook deze woensdag is het weer erg warm in Spanje. Voor grote delen van het land geldt code oranje. Op meerdere plekken werden temperaturen boven de 40 graden gemeten.