Na brand in gemeentehuis verwacht Venray stemuitslag vrijdag

VENRAY (ANP) - Venray verwacht na de brand in het gemeentehuis de uitgebrachte stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen vrijdag geteld te hebben. In de middag wordt de uitslag doorgegeven, zei burgemeester Michiel Uitdehaag donderdagmiddag tijdens een persmoment.

De brand ontstond woensdagavond tijdens het tellen van de uitgebrachte stemmen door kortsluiting in de meterkast. Die is "helemaal uitgebrand", aldus Uitdehaag. De brandweer onderzoekt nog waardoor de kortsluiting ontstond, maar de burgemeester heeft geen signaal dat er opzet in het spel is. De brand woedde in de publieke gedeelten van het gemeentehuis, onder meer in de raadszaal. Een eerdere lekkage in het gebouw staat volgens de burgemeester los van deze kortsluiting, aangezien die "in een heel ander deel was".

De zestig medewerkers verlieten het gebouw na het afgaan van het brandalarm, vertelde Uitdehaag. Daarbij zijn de stembiljetten en de computers waarin de tellingen werden ingevoerd, achtergelaten. "De veiligheid van de medewerkers ging voor", aldus Uitdehaag. Omdat het pand daarna leeg was, is hij ervan overtuigd dat er niet is geknoeid met de stemmen. "Niemand heeft op enige manier toegang gehad tot de biljetten."

Vertraging telproces

Dat het telproces vertraging heeft opgelopen, vindt Uitdehaag "voor iedereen heel vervelend". Zeker gezien "de nek-aan-nekrace tussen Jetten en Wilders, maar die moeten ook begrijpen dat zorgvuldigheid en betrouwbaarheid voorgaan". Door die spannende strijd tussen D66 en PVV is de uitslag van Venray belangrijk.

Gezien het landelijke opkomstpercentage schat de burgemeester dat er ruim 24.000 stemmen zijn uitgebracht in zijn gemeente. De stembiljetten worden momenteel in een onaangetast deel van het gemeentehuis geteld en gecontroleerd.