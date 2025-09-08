ECONOMIE
Spanje gaat Gaza-betrokkenen en aanvoer voor leger Israël weren

maandag, 08 september 2025 om 10:32
MADRID (ANP/RTR/AFP) - Spanje voert de druk op Israël op. Tankers met brandstof voor het Israëlische leger mogen straks niet meer aanmeren en vliegtuigen met legermaterieel niet overvliegen. Wie rechtstreeks heeft deelgenomen aan de oorlog in Gaza mag Spanje niet meer in, kondigde premier Pedro Sánchez maandag aan.
De in totaal negen maatregelen moeten de Israëlische regering bewegen de bloedige strijd tegen Hamas in de Gazastrook te staken, hoopt Sánchez. Zijn land gaat het bestaande wapenembargo wettelijk vastleggen, en verbiedt de import van producten die zijn gemaakt in Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Ook schroeft het de hulp aan de Palestijnse Autoriteit en VN-hulporganisatie UNRWA op.
De oorlog komt neer op genocide tegen het Palestijnse volk, vindt Spanje al langer. Het land is vanouds een van de scherpste critici van Israël in de EU.
Israël reageerde meteen. Het noemt de maatregelen antisemitisch en doet ze af als een afleidingsmanoeuvre van een premier in het nauw.
