Hoeveel geef je uit aan een cadeau? Dit vindt Nederland

Je wil niet overkomen als een gierigaard, maar zo goed ken je degene die het feestje geeft ook weer niet, dus hoe groot moet je cadeau zijn?

Uit een enquête blijkt dat 30 procent van de Nederlanders 15 tot 25 euro uitgeeft aan een verjaardagscadeau. Eenzelfde percentage houdt het bij maximaal 15 euro. Maar het ligt er natuurlijk aan wie de gelukkige is. 38 procent van de ondervraagden besteedt 26 tot 50 euro aan een cadeau voor hun kind. Voor broers, zussen en ouders mag het ook ongeveer zo duur zijn. Schoonfamilie krijgt dan alweer wat minder: 15 tot 25 euro en voor collega's vinden we 15 euro wel genoeg.

Maar er zijn eigenlijk geen vaste regels voor, vindt etiquette-expert Jan Jaap van Weering in het AD. "Het gaat erom wat je over hebt voor diegene en wat er binnen je budget past. Als het een dierbare vriend is die gaat trouwen en die je al 15 jaar kent, dan heb je daar meer voor over.’’

Financieel coach Carolien Vos zegt dat iedereen zelf moet weten wat ie doet. "Sommige mensen geven veel uit aan cadeaus, omdat ze het belangrijk vinden. Anderen geven niets en dat is ook goed. Dat wat je uitgeeft, moet altijd passen in je budget. Dat is wat mij betreft het belangrijkst.’’

Beiden vinden wel dat er te grote cadeaus worden gegeven op kinderfeestjes. "Het moet toch een aardigheidje zijn? Een tientje voor een cadeautje voor een vriendje vind ik echt de max. Maar mijn kinderen krijgen soms een cadeau van 30 euro. Onnodig, vind ik. Je creëert er als ouder veel ongemak mee bij andere ouders.’’