Duitse export naar VS daalt tot laagste niveau sinds 2021

Economie
door anp
maandag, 08 september 2025 om 10:29
anp080925072 1
WIESBADEN (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Het is voor bedrijven in Duitsland een stuk lastiger geworden om hun goederen te verkopen in de Verenigde Staten. Dat komt door de hoge Amerikaanse importheffingen op Europese producten, waaronder Duitse auto's. Hoewel de VS nog altijd de belangrijkste exportmarkt voor Duitsland zijn, nam de uitvoer naar de VS in juli voor de vierde maand op rij af.
De grootste economie van de Europese Unie verkocht 14,1 procent minder aan de VS in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Ten opzichte van juni daalde de export naar de VS met 7,9 procent. De uitvoer naar de VS daalde daarmee tot het laagste niveau sinds december 2021.
In totaal werd in juli voor ruim 130 miljard euro aan Duitse goederen naar het buitenland geëxporteerd. Dat was 0,6 procent minder dan in juni van dit jaar. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar steeg de Duitse export met 1,4 procent.
