Spanje geeft inlichtingen vrij over migranteninstroom Ceuta

CEUTA (ANP/AFP) - Spanje geeft woensdag een aantal inlichtingenrapporten vrij over de plotselinge aankomst van tienduizenden migranten in Ceuta eind juli. De regering probeert twijfels weg te nemen over welke kennis er al op voorhand was over de toestroom en over de rol die Marokko daar mogelijk bij gespeeld heeft.

Afgelopen week lekte een rapport van de Spaanse politie uit waarin staat dat de Marokkaanse veiligheidsdiensten de toestroom zouden hebben toegelaten door onder meer het aantal grenswachten te verlagen. Ook zouden sommige grenswachten actief hebben bijgedragen aan de grenspassage van de migranten.

De Spaanse premier Pedro Sánchez erkende dat de Marokkaanse grenspolitie het incident liet gebeuren, maar benadrukte ook dat er geen bewijs is dat de Marokkaanse staat achter de massale toestroom zat. Ook zei hij dat er geen tekenen vooraf waren dat dit incident stond te gebeuren. De oppositie beschuldigde de regering er wel van signalen te hebben genegeerd.