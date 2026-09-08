Brit Brennan wil in thuisland eerste gele trui in de Tour pakken

LA RÁBIDA (ANP) - Wielrenner Matthew Brennan heeft zijn zinnen gezet op het veroveren van de gele trui in de eerste etappe van de Tour de France in 2027. Dat zei de 21-jarige Britse sprinter van Visma - Lease a Bike dinsdag na zijn vierde ritzege in de Vuelta in het flashinterview. De Tour begint volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk met een etappe van Edinburgh naar Carlisle.

"Ik zei het twee jaar geleden al tegen het team toen ik het idee bedacht, toen ik hoorde van de start in het Verenigd Koninkrijk", zei Brennan. "Ik zou daar heel graag aan de start staan, ook met jongens als Wout (van Aert) en Christophe (Laporte). Als we wat we hier doen kunnen kopiëren en daar een gele trui op de eerste dag van kunnen maken."

Brennan is bezig aan zijn eerste grote ronde, maar wist dus al vier keer te winnen. "Het is ongelofelijk", aldus de jonge Brit. "Vier overwinningen hier, het plan was één."