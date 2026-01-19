ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump koppelt bedreigen Groenland aan mislopen Nobelprijs

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 9:39
anp190126069 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump koppelt zijn uitlatingen over Groenland aan het niet winnen van de Nobelprijs voor de Vrede. Dat blijkt uit een brief aan de Noorse premier Jonas Gahr Støre die persbureau Bloomberg in handen heeft. "Gezien het feit dat uw land heeft besloten mij de Nobelprijs voor de Vrede niet toe te kennen voor het beëindigen van 8 oorlogen PLUS, voel ik me niet langer verplicht om puur aan vrede te denken."
"Hoewel vrede altijd de boventoon zal voeren, kan ik nu nadenken over wat goed en juist is voor de Verenigde Staten", aldus Trump. Hij herhaalde in zijn brief de volledige controle over Groenland te willen.
De Nobelprijs voor de Vrede wordt niet door de Noorse regering toegekend, maar door een onafhankelijk comité. De prijs ging afgelopen jaar naar de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado.
Trump kondigde dit weekend extra importheffingen aan voor Europese landen die militairen naar Groenland hebben gestuurd, inclusief Nederland.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 09 om 092316

Schokkende foto's tonen de gruwel van het oude Chinese voetbinden

dafcc887768a334bd440fcf616ffae23,86dda4c

Heeft het echtpaar van de Zwitserse rampbar banden met de maffia?

ANP-402348889

Deze populaire work-out is geliefd bij veel beroemdheden. En de wetenschap is het met hen eens

anp180126130 1

NAVO-baas Rutte spreekt met Trump over Groenland

Andre-Winter-Vol-Liefde-1

Winter Vol Liefde: cringe-tv krijgt een nieuwe betekenis in Andorra

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

Loading