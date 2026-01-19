Trump koppelt bedreigen Groenland aan mislopen Nobelprijs

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump koppelt zijn uitlatingen over Groenland aan het niet winnen van de Nobelprijs voor de Vrede. Dat blijkt uit een brief aan de Noorse premier Jonas Gahr Støre die persbureau Bloomberg in handen heeft. "Gezien het feit dat uw land heeft besloten mij de Nobelprijs voor de Vrede niet toe te kennen voor het beëindigen van 8 oorlogen PLUS, voel ik me niet langer verplicht om puur aan vrede te denken."

"Hoewel vrede altijd de boventoon zal voeren, kan ik nu nadenken over wat goed en juist is voor de Verenigde Staten", aldus Trump. Hij herhaalde in zijn brief de volledige controle over Groenland te willen.

De Nobelprijs voor de Vrede wordt niet door de Noorse regering toegekend, maar door een onafhankelijk comité. De prijs ging afgelopen jaar naar de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado.

Trump kondigde dit weekend extra importheffingen aan voor Europese landen die militairen naar Groenland hebben gestuurd, inclusief Nederland.