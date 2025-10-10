Volt wil bedrijfsleven fors gaan belasten en veel meer uitgeven

DEN HAAG (ANP) - Onder Volt gaat de overheid fors meer belasting ophalen, vooral bij bedrijven en ook veel meer uitgeven. Volt wil 27 miljard extra ophalen bij bedrijven en een basisinkomen voor iedereen. Daardoor zijn er grote verschuivingen in de overheidsfinanciën, valt te lezen in de doorrekening van het CPB van het partijprogramma.

Volt schaft alle belastingvoordelen voor energie-intensieve bedrijven af en wil dat geld gebruiken om innovatieve bedrijven te stimuleren via een investeringsfonds. Ook wil de partij extra investeren in infrastructuur, zo is er 14 miljard euro voor de aanleg van de Lelylijn.

Volt pleit al langer voor een basisinkomen, waardoor de overheidsuitgaven met bijna 47 miljard euro per jaar toenemen ten opzichte van het huidige beleid. Iedereen krijgt, op basis van de gezinssamenstelling, een basisinkomen. Hiermee wil de progressieve partij vooral mensen met lagere inkomens helpen. Hogere inkomens gaan bij Volt meer belasting betalen, huiseigenaren gaan ook belasting betalen over hun huis in box 3. Het CPB ziet dat gemiddeld genomen de koopkracht ongeveer evenveel verbetert als bij het huidige kabinetsbeleid.