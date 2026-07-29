Spanje trekt evacuatiebevel in om bosbrand bij Ávila

MADRID (ANP/AFP/DPA) - Inwoners van de Spaanse regio Ávila die moesten evacueren wegens een bosbrand, mogen allemaal weer terug naar huis. De Spaanse regering heeft besloten het evacuatiebevel per direct in te trekken.

Tienduizenden mensen kregen de opdracht te vertrekken vanwege de brand. Een deel van hen kreeg eerder al te horen dat ze huiswaarts mochten keren na een verbetering van de situatie. In Ávila is volgens voorlopige cijfers bijna 50.000 hectare in de as gelegd. Daarmee zou het de grootste bosbrand van Spanje zijn sinds het begin van de registratie van deze gegevens in 1968.

Ten westen van Ávila woedt ook een brand, in de regio van de hoofdstad Madrid. Daar hebben ook evacuaties plaatsgevonden en een deel van de evacuees is inmiddels weer thuis.

De Spaanse autoriteiten waarschuwen niet te vroeg te juichen vanwege de hittegolf in het land. Zij verwachten dat de hoge temperaturen de bluswerkzaamheden de komende dagen zullen bemoeilijken.