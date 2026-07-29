Zuid-Holland dreigt weer met ingrijpen rond statushouders

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft weer drie gemeenten een laatste kans gegeven om genoeg asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten. Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen voldoen al zeker drie jaar niet aan hun taak. Ze krijgen tot 1 juli 2027 de tijd om alsnog genoeg statushouders onder te brengen, anders grijpt de provincie in.

Zuid-Holland kan dan op kosten van de betreffende gemeenten de benodigde huisvesting voor statushouders regelen. Dit voorjaar kregen de gemeenten Krimpenerwaard, Leidschendam-Voorburg, Voorne aan Zee en Zwijndrecht ook al een laatste waarschuwing van de provincie. Zij moeten op 1 april 2027 hun achterstand hebben weggewerkt. Dat is Voorne aan Zee inmiddels gelukt. Albrandswaard moet nog 33 statushouders onderdak geven, Oegstgeest loopt 23 mensen achter en Vlaardingen 50. Dat komt bovenop het aantal mensen dat ze in het tweede deel van het jaar moeten huisvesten.

Statushouders hebben een goedgekeurde asielaanvraag en moeten door gemeenten aan een woning worden geholpen. Als dat niet gebeurt, houden ze bedden in asielzoekerscentra bezet.Van de 342 gemeenten in Nederland hebben er in het afgelopen halfjaar 246 minder statushouders van een huis voorzien dan moet van het kabinet, zo bleek onlangs uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Provincies zijn wettelijk verplicht om in te grijpen als gemeenten keer op keer te weinig huisvesting regelen. Tot nu toe zijn de meeste provincies daarmee echter terughoudend en proberen ze gemeenten vooral te helpen om oplossingen te vinden.

Zuid-Holland zegt dat negentien van haar vijftig gemeenten in de eerste helft van 2026 aan hun opdracht hebben voldaan. Volgens de cijfers van het ministerie zijn dat echter tien gemeenten.