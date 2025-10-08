ECONOMIE
Spanje verankert wapenembargo tegen Israël in de wet

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 19:52
MADRID (ANP/AFP) - Het Spaanse parlement heeft ingestemd met het wettelijk vastleggen van het bestaande wapenembargo tegen Israël. Premier Pedro Sánchez wil met onder meer deze maatregel een einde maken aan wat hij "de genocide in Gaza" noemt.
Spanje geldt als een van de scherpste critici van Israël. Sánchez kondigde een maand geleden maatregelen tegen dat land aan wegens de verwoestende Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Een daarvan was een verbod op de import en export van militair materieel. Woensdag stemden 178 leden van het parlement voor en 169 tegen.
In de nieuwe wet staat dat de Israëlische reactie op "de vreselijke aanvallen die op 7 oktober 2023 zijn gepleegd door de terroristische groepering Hamas" is "uitgegroeid tot een willekeurige aanval op de Palestijnse bevolking, die door de meeste deskundigen genocide wordt genoemd".
