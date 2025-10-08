ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

10 jaar cel voor moordpoging op Argentijnse ex-president Kirchner

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 19:37
anp081025207 1
BUENOS AIRES (ANP/AFP) - De man die drie jaar geleden probeerde om de Argentijnse oud-president Cristina Kirchner te vermoorden, heeft een gevangenisstraf van tien jaar gekregen. Hij haalde tijdens een betoging de trekker over, maar het pistool ging niet af. Zijn voormalige partner heeft acht jaar cel gekregen voor haar rol in het plannen van de aanslag.
Kirchner stond destijds terecht in een spraakmakende corruptiezaak. Haar aanhangers hadden zich op 1 september 2022 voor haar huis verzameld om haar te steunen. Maar toen ze zich onder de mensen bevond, stapte Sabag Montiel op haar af met zijn pistool. Omdat dat niet werkte, kon hij worden overmeesterd door de menigte.
Montiel zei tijdens het proces dat hij handelde uit "rechtvaardigheid" en het belang van de samenleving.
Kirchner was president van Argentinië van 2007 tot 2017. Ten tijde van de aanslag was ze vicepresident. Ze werd uiteindelijk veroordeeld in het corruptieproces en zit momenteel onder huisarrest.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-537832858

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

shutterstock_2626133895 (1)

Waarom gaat de een vreemd en weerstaat de ander de verleiding?

Scherm­afbeelding 2025-10-08 om 07.04.21

Pech: Feestjes en reisjes voor medewerkers zijn voortaan belastbaar

Loading