10 jaar cel voor moordpoging op Argentijnse ex-president Kirchner

BUENOS AIRES (ANP/AFP) - De man die drie jaar geleden probeerde om de Argentijnse oud-president Cristina Kirchner te vermoorden, heeft een gevangenisstraf van tien jaar gekregen. Hij haalde tijdens een betoging de trekker over, maar het pistool ging niet af. Zijn voormalige partner heeft acht jaar cel gekregen voor haar rol in het plannen van de aanslag.

Kirchner stond destijds terecht in een spraakmakende corruptiezaak. Haar aanhangers hadden zich op 1 september 2022 voor haar huis verzameld om haar te steunen. Maar toen ze zich onder de mensen bevond, stapte Sabag Montiel op haar af met zijn pistool. Omdat dat niet werkte, kon hij worden overmeesterd door de menigte.

Montiel zei tijdens het proces dat hij handelde uit "rechtvaardigheid" en het belang van de samenleving.

Kirchner was president van Argentinië van 2007 tot 2017. Ten tijde van de aanslag was ze vicepresident. Ze werd uiteindelijk veroordeeld in het corruptieproces en zit momenteel onder huisarrest.