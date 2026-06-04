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Spanje veroordeelt aanval op basis UNIFIL in Libanon

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 14:37
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MADRID (ANP) - Spanje heeft de jongste aanval op een basis van de vredesmacht UNIFIL in Libanon fel veroordeeld. Bij de aanval is een Servische blauwhelm gedood en raakten twee Spanjaarden gewond door mortiergranaten, meldt de Spaanse premier Pedro Sánchez.
Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt "de laatste aanval op de Miguel de Cervantes-basis" bij Marjayoun. Sánchez wijst het geweld af tegen hen die vrede beschermen namens de VN.
De Spaanse basis is het hoofdkwartier van UNIFIL in de streek. Marjayoun ligt 9 kilometer ten noorden van de Israëlische grens. Israël stelt dat de Libanese beweging Hezbollah de granaten heeft afgevuurd, afgaande op posities vanwaar zou zijn geschoten.
Het Spaanse defensieministerie heeft zijn medeleven en solidariteit betuigd met het Servische contingent dat de Spaanse troepen helpt. De Servische militair raakte levensgevaarlijk gewond bij de aanval en is in een ziekenhuis in Beiroet aan zijn verwondingen overleden.
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