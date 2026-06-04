173 bedrijven in Zeeland krijgen ruimte op het volle stroomnet

MIDDELBURG (ANP) - In totaal 173 bedrijven en instellingen in Zeeland die op een wachtlijst staan voor een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting, krijgen die binnenkort. Netbeheerders Stedin en Tennet melden dat donderdag, nadat ze eerder ongeveer 260 megawatt aan ruimte hadden gevonden op het volle Zeeuwse stroomnet. Dat lukte omdat er afspraken met huidige grootgebruikers zijn gemaakt over meer flexibiliteit in hun electriciteitsverbruik.

Nu kan iets meer dan de helft van de 324 wachtenden op de lijst worden weggewerkt, aldus een woordvoerster. Het gros van de wachtlijst bestaat volgens haar uit bedrijven verspreid over heel Zeeland, waarbij de bovenste op de lijst als eerste worden geholpen. Er zijn ook maatschappelijk relevante instellingen bij die prioriteit kunnen krijgen.

De gegadigden krijgen binnenkort bericht van de netbeheerders. Afhankelijk van eventuele werkzaamheden wordt de aansluiting zo snel mogelijk geregeld. Al twee keer eerder werd de wachtlijst in Zeeland groepsgewijs verkleind.