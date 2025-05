Spanje wil dat ICJ uitspraak doet over Israëlische blokkade

BAGDAD (ANP/AFP) - De Spaanse regering wil dat het Internationaal Gerechtshof (ICJ) een uitspraak doet over de Israëlische hulpblokkade in Gaza. Dat zei premier Pedro Sánchez die te gast was op een top van de Arabische Liga in Bagdad.

De sociaaldemocraat zei dat Spanje bij de Algemene Vergadering van de VN een voorstel zal indienen om het ICJ te vragen een uitspraak te doen "over de naleving door Israël van zijn internationale verplichtingen met betrekking tot de toegang tot humanitaire hulp in Gaza". Israël blokkeert sinds begin maart alle hulp aan Gaza.

Sánchez zei dat Spanje ook een andere ontwerpresolutie van de VN zou steunen waarin Israël wordt opgeroepen om "de humanitaire blokkade te beëindigen". Hij riep wereldleiders op om druk te blijven uitoefenen op Israël om "een einde te maken aan het bloedbad in Gaza."