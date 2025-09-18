Spanje wil ICC helpen met onderzoek mensenrechtenschendingen Gaza

MADRID (ANP/AFP) - Spanje gaat onderzoek doen naar mensenrechtenschendingen in de Gazastrook om het Internationaal Strafhof (ICC) te helpen, meldt het Openbaar Ministerie. In een verklaring staat dat Spanje hiermee wil voldoen aan zijn "verplichtingen op het gebied van internationale samenwerking en mensenrechten".

Het ICC vaardigde vorig jaar arrestatiebevelen uit tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en oud-defensieminister Yoav Gallant. Zij worden gezocht voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza. Het gaat onder meer om het inzetten van uithongering als oorlogswapen en de verantwoordelijkheid voor moorden.

Het in Den Haag gevestigde strafhof kwam ook met een arrestatiebevel tegen Hamasleider Mohammed Deif, maar trok dat in toen bleek dat hij al dood was.

Spanje uit vaak harde kritiek op Israël vanwege het optreden in Gaza. Het OM heeft nu een onderzoeksteam opgezet om bewijs te verzamelen van schendingen van het internationaal humanitair recht.