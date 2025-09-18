ECONOMIE
Grotere inzet vertrouwenspersonen op werkvloer, volgens Arbo Unie

Economie
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 10:14
anp180925066 1
NIEUWEGEIN (ANP) - De inzet van vertrouwenspersonen op de werkvloer neemt toe. Dat ziet arbodienstverlener Arbo Unie, die spreekt van een groeiende bewustwording rond sociale veiligheid op de werkvloer.
Het aantal gefactureerde uren van vertrouwenspersonen steeg tussen 2021 en 2025 met 62 procent, volgens Arbo Unie. De vraag naar externe vertrouwenspersonen neemt volgens de dienstverlener toe. Voorheen werden de taken van een vertrouwenspersoon vaak door eigen werknemers uitgevoerd die in de eerste plaats een andere hoofdfunctie hebben, maar daar worden steeds vaker externe specialisten voor aangenomen.
"Steeds meer mensen weten de weg naar de vertrouwenspersoon te vinden", stelt vertrouwenspersoon Riemke Bosch van Arbo Unie. "Dat betekent dat de drempel om melding te maken van ongewenst gedrag lager wordt."
Arbo Unie werkt naar eigen zeggen voor ruim 1,2 miljoen werknemers bij ruim 12.000 organisaties.
