Spanje wil opnieuw migranten legaliseren

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 16:05
MADRID (ANP/AFP) - De linkse Spaanse regering van premier Pedro Sánchez wil circa een half miljoen immigranten zonder papieren een verblijfsvergunning geven. Migratieminister Elma Saiz Delgado zei dat de mensen die hiervan profiteren dan bijvoorbeeld overal in Spanje legaal kunnen werken.
Regularisering van illegalen is in Spanje sinds de tweede helft van de jaren tachtig meerdere malen op grote schaal gebeurd, door zowel rechtse als linkse regeringen. Er zouden nu circa 840.000 migranten zonder papieren wonen, vooral uit Latijns-Amerika.
Om in aanmerking te komen, moet men aantonen langer dan vijf maanden in Spanje te wonen of dat vóór 2026 asiel is aangevraagd. In Spanje levende kinderen krijgen automatisch ook een legale status. Mensen met een strafblad komen niet in aanmerking.
Saiz Delgado zei dat ze "een migratiemodel versterkt dat gebaseerd is op mensenrechten, integratie en samenleving en in overeenstemming is met de economische groei en sociale cohesie".
