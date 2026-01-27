Carney ontkent kritiek op Trump en VS te hebben teruggenomen

OTTAWA (ANP/RTR) - De Canadese premier Mark Carney ontkent zijn kritische uitspraken over Donald Trump en de VS te hebben teruggenomen. Maandag zei de Amerikaanse minister van Financiën nog dat Carney in een telefoongesprek met de Amerikaanse president zou zijn teruggekomen op zijn woorden.

Carney had op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos onder meer gezegd dat een op regels geënte wereldorde verleden tijd zou zijn. Trump reageerde daarop door te stellen dat Canada bestaat "bij gratie" van zijn land. "Onthoud dat, Mark, de volgende keer dat je je uitlaat", voegde hij eraan toe.

"Ik heb Trump gezegd dat ik meende wat ik zei in Davos", aldus Carney over zijn gesprek met Trump op maandag. Volgens Carney hadden de twee "een goed gesprek, gericht op een breed scala aan onderwerpen".