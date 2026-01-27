ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Carney ontkent kritiek op Trump en VS te hebben teruggenomen

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 16:07
anp270126139 1
OTTAWA (ANP/RTR) - De Canadese premier Mark Carney ontkent zijn kritische uitspraken over Donald Trump en de VS te hebben teruggenomen. Maandag zei de Amerikaanse minister van Financiën nog dat Carney in een telefoongesprek met de Amerikaanse president zou zijn teruggekomen op zijn woorden.
Carney had op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos onder meer gezegd dat een op regels geënte wereldorde verleden tijd zou zijn. Trump reageerde daarop door te stellen dat Canada bestaat "bij gratie" van zijn land. "Onthoud dat, Mark, de volgende keer dat je je uitlaat", voegde hij eraan toe.
"Ik heb Trump gezegd dat ik meende wat ik zei in Davos", aldus Carney over zijn gesprek met Trump op maandag. Volgens Carney hadden de twee "een goed gesprek, gericht op een breed scala aan onderwerpen".
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

gandr-collage

Bol en Amazon verkopen troep tegen woekerprijzen

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

b111f0ec-7880-4b36-b258-236fac5a8f72_631c46d3

Amerika’s weerstand tegen Trump breidt zich uit – van kiezers tot elites

173020851_m

De goedkoopste vorm van wellness: daarom lopen we massaal de deur uit

ANP-542102968

Gaat de bruine beer na de wolf ook een comeback maken in Nederland?

Loading