Separatisten Jemen willen referendum over onafhankelijkheid

ADEN (ANP/RTR/AFP) - Separatisten in het zuiden van Jemen willen binnen twee jaar een referendum houden over de onafhankelijkheid van dat deel van het land. Hun recente opmars in het zuiden van Jemen heeft geleid tot een conflict tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

De separatisten, die zich de Zuidelijke Overgangsraad (STC) noemen, willen dat Zuid-Jemen weer een eigen staat wordt. Het zuiden was decennialang onafhankelijk voordat het in 1990 opging in het huidige Jemen. De door de Emiraten gesteunde STC nam daar in december onverwachts grondgebied in ten koste van de door Saudi-Arabië geleide coalitie tegen de Houthi-rebellen.

Het idee voor een referendum werd vrijdag op televisie aangekondigd door Aidarus al-Zubaidi, de leider van de separatisten. Hij zei ook dat er een overgangsfase van twee jaar komt. De STC roept de internationale gemeenschap op de dialoog tussen de betrokken partijen in het zuiden en noorden te bevorderen.

Aanvallen uitvoeren

Al-Zubaidi waarschuwde dat zijn groep "onmiddellijk" de onafhankelijkheid zou uitroepen als dialoog uitblijft of als Zuid-Jemen opnieuw zou worden aangevallen. De coalitie onder leiding van Saudi-Arabië voerde eerder deze week een aanval uit op vermeende Emiraatse wapens voor de STC. De STC zegt vrijdag te zijn aangevallen met zeven doden en meer dan twintig gewonden tot gevolg.

De Emiraten en Saudi-Arabië hebben botsende belangen, maar steunen beide de internationaal erkende regering in Jemen. De STC maakt officieel onderdeel uit van de regering, die bedoeld is om in de burgeroorlog één front te vormen tegen de door Iran gesteunde Houthi's.