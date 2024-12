Speciaal meldpunt bij Defensie voor mogelijke burgerslachtoffers

DEN HAAG (ANP) - Defensie heeft dinsdag een speciaal meldpunt geopend waar mogelijke burgerslachtoffers door Nederlandse militaire inzet tijdens missies kunnen worden gemeld. Ook schade aan privé-eigendom zoals huizen en gebouwen kan hier worden gerapporteerd.

Aanleiding voor het meldpunt is de Nederlandse luchtaanval in 2015 op Hawija in Irak. Daarbij vielen tientallen doden. De Tweede Kamer werd pas vier jaar later op de hoogte gesteld. Toenmalig minister Ank Bijleveld (Defensie) overleefde toen ternauwernood een debat hierover.

De bewindsvrouw beloofde toen meer transparantie over mogelijke burgerslachtoffers door militair optreden in het buitenland. Daar drong de Kamer al langer op aan. Nederlandse F-16' s werden ingezet in Irak en het oosten van Syrië tussen 2014 en 2018 om terreurgroep Islamitische Staat (IS) te bestrijden.

Naast slachtoffers en nabestaanden kunnen ook non-gouvernementele organisaties rapporteren bij het meldpunt. Ook gevallen uit het verleden kunnen nog worden gemeld. Het gaat om inzet in twintig landen vanaf 2000 zoals in Bosnië en Herzegovina, Irak, Afghanistan en Mali.