Ook premier Schoof roept op hulpverleners met rust te laten

DEN HAAG (ANP) - Na een bezoek dinsdagmiddag aan het Oogziekenhuis in Rotterdam doet premier Dick Schoof een "dringende oproep" om hulpverleners met rust te laten tijdens de jaarwisseling. Eerder op de dag deden minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Ingrid Coenradie van hetzelfde ministerie al een soortgelijke oproep.

"Oud & Nieuw is voor veel mensen één van de mooiste momenten van het jaar. Om met dierbaren terug te blikken en vooruit te kijken naar wat komen gaat. Tegelijk is het helaas elk jaar weer topdrukte voor onze hulpdiensten. Bij de politie, brandweer, ambulance en Spoedeisende Hulp is het alle hens aan dek. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn van zo'n feestelijke dag. Daarom is mijn dringende oproep: doe voorzichtig, houd je aan de regels en handen af van onze hulpverleners.", schreef Schoof op X.

Bij de vorige jaarwisseling raakten zeker tientallen agenten gewond omdat ze belaagd werden met vuurwerk. Het Openbaar Ministerie (OM) kan hogere straffen eisen voor dit soort geweld tijdens oud en nieuw.