Spoeddebat raad Amsterdam over geweld na Ajax - Maccabi Tel Aviv

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse gemeenteraad komt dinsdagmiddag bijeen voor een extra vergadering. In het spoeddebat, dat om 12.00 uur begint op het stadhuis, gaat het over de gewelddadigheden na de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv afgelopen donderdagnacht.

Burgemeester Femke Halsema reageerde afgelopen vrijdag tijdens een persconferentie al met woede op de belaging en mishandeling van de Israëlische supporters. Ook zei ze dat ze samen met de politiechef en de hoofdofficier van justitie "alles op alles" zou zetten voor "de veiligheid van Joods Amsterdam". Verder zei ze niet te denken aan opstappen. "We nemen onze verantwoordelijkheid", zei ze. En: "Ik dien de burgers van Amsterdam en bescherm ze."

Meerdere partijen in de raad spraken hun afschuw uit over de gebeurtenissen. De Amsterdamse PvdA, de grootste partij in de stad, wil dat de feiten "zo snel mogelijk boven tafel komen". Coalitiepartner GroenLinks riep de politiek op de rust te bewaren en D66, de derde partij in het college, reageerde vol afkeur op de aanvallen.

Dinsdagochtend om 09.30 uur dient er bij de rechtbank Amsterdam een kort geding tegen het demonstratieverbod dat de gemeente tot donderdag 07.00 uur heeft ingesteld. Activist Frank van der Linde spande het kort geding voor de tweede keer aan, omdat hij dinsdag om 12.00 uur wil demonstreren bij het stadhuis. In het eerste kort geding, afgelopen zondag, ging de rechter niet mee in de bezwaren van Van der Linde.