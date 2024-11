AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft drie mensen aangehouden naar aanleiding van onrust in Amsterdam-West. Dit meldt de politie in een bericht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie. Ook is er iemand gewond geraakt door het afsteken van vuurwerk. Deze persoon is ter plaatse behandeld.

Rond 19.15 uur begon een grote groep met vuurwerk te gooien op Plein 40-45 in Amsterdam-West. Hierdoor vloog een tram in brand. Ook werden er stenen naar agenten in een bus gegooid.